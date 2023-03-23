بلينكن: الصين لم

2023/03/23 | 02:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن الصين لم "تتجاوز خط" تسليم أسلحة فتاكة لروسيا بعد في إطار حربها في أوكرانيا.

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