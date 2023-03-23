العراق يدين استخدام خريطة إسرائيلية تضم حدوداً أردنية وفلسطينية

2023/03/23 | 03:40 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 دانت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، تصريحات إسرائيلية تنكر وجود الشعب الفلسطيني، واستخدام خريطة تضم حدوداً من الأردن والأراضي الفلسطينية.وذكر المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه: يعربُ العراق عن إدانته لتصريحات وزير المالية الإسرائيليّ بتسلئيل سموتريتش والتي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطينيّ الشقيق، كما يدين إستخدامه […]

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