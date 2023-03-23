أمريكا: على الدول الأوروبية في

2023/03/23 | 03:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن "أي دولة أوروبية عضوة في المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تعتقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا زارها".

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