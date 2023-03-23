المشبوه بإضرامه النار برجل أمام مسجد في بريطانيا مرتبط بهجوم آخر مماثل

2023/03/23 | 04:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكانت الشرطة ألقت القبض الثلاثاء على المشتبه به غداة اعتداء على رجل تعرّض للحرق وهو في طريق عودته إلى منزله من مسجد في برمنغهام.

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