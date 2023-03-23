معهد تقني مرموق يدرس أفضل طريقة لفصل قطعتي الأوريو

2023/03/23 | 06:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم أن فك قطعتي بسكويت الأوريو عن بعضهما البعض قد يعتبرها الغالبية مسألة سهلة جدا، إلا أنها دفعت علماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في البحث عن أفضل طريقة "مثالية" لفصل قطعتي الأوريو.

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