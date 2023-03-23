علاء مبارك يستشهد بفيديو للشعراوي عن شهر رمضان والمحبب باستقباله

2023/03/23 | 07:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعاد علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك نشر مقطع فيديو للرجل الدين الإسلامي الراحل، محمد متولي الشعراوي ومقطع تطرق فيه إلى حقيقة شهر رمضان وكيف تحوّل عند البعض.

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