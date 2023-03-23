مسؤول إسرائيلي يوضح الحالة التي يمكن بعدها

2023/03/23 | 08:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول إسرائيلي كبير لموقع "أكسيوس"، الأربعاء، إن إسرائيل أبلغت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، والعديد من الدول الأوروبية، أنه سيتم ضرب إيران إذا قامت بتخصيب اليورانيوم فوق مستوى 60٪.

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