مسؤول أمريكي لـCNN: إسرائيل حليفة قوية لكن بايدن لا يزال قلقا بشأن إصلاحات القضاء

2023/03/23 | 08:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، لشبكة CNN، إن إسرائيل لا تزال "حليفة قوية وصديقة مقربة"، لكنه أضاف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن "مخاوفه" بشأن الخطط المثيرة للجدل لإصلاح النظام القضائي الإسرائيلي.

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