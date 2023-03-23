2023/03/23 | 09:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبيل مباراة مرتقبة للبرتغال في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024، تحدث النجم البرتغالي ولاعب فريق النصر، كريستيانو رونالدو، عن الدوري السعودي وتوقعاته لمدى تطور منافساته خلال السنوات القادمة.

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