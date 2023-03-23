نيغريرا يخرج عن صمته بشأن “قضية برشلونة”

2023/03/23 | 09:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أقوال خوسيه ماريا نيغريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق في إسبانيا، أمام وحدة الشرطة التابعة لمكتب المدعي العام.وكان المدعي العام اتهم برشلونة، بتقديم دفعات مالية مشبوهة إلى نيغريرا، بالإضافة إلى الفساد الرياضي والإدارة غير العادلة.وقامت “موندو ديبورتيفو” بنشر بعض ردود نيغريرا في قضية برشلونة، والتي جاءت […]

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