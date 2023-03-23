2023/03/23 | 09:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول السائقون والجيران إنه من الصعب تصديق أن 6 أشخاص قد لقوا حتفهم بعد الحادث على الطريق السريع 695، والذي أغلق حركة المرور على جانبي الطريق بعد ظهر الأربعاء في منطقة وودلاون بولاية ماريلاند الأمريكية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتطمت السيارة بعمال واستقرت رأسًا على عقب.. حادث مميت يودي بحياة 6 أشخاص بشكل مأساوي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتطمت السيارة بعمال واستقرت رأسًا على عقب.. حادث مميت يودي بحياة 6 أشخاص بشكل مأساوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).