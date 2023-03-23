روسيا بشأن انضمام أوكرانيا للناتو: سنحصل على جار يرغب بتصنيع السلاح النووي

2023/03/23 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الخميس، أنه في حال انضمام أوكرانيا للناتو ستحصل روسيا على جار يدخل في حلف معاد ويرغب بتصنيع أسلحة نووية.

وقال مدفيديف في مقابلة مع الصحفيين، إنه "في أوكرانيا يصنعون صواريخ، لقد كان هناك مجمع صاروخي نووي.



وفي النتيجة سنحصل على جار يدخل في حلف غير ودي، ويعتزم تصنيع أسلحة نووية.



سأذكر بأن زعيم أوكرانيا قال ذلك قبل بداية العملية، أي في نهاية عام 2021".

وسبق أن أعلن فلاديمير زيلينسكي في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر، أن أوكرانيا تتقدم بطلب الانضمام إلى الناتو على وجه الاستعجال؛ وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان إلى أن الفترة الحالية تعد وقتا غير مناسب لتنفيذ مثل هذا الإجراء.

وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أعلن في وقت سابق، أن أوكرانيا تقدمت بطلب انضمام سريع إلى حلف الناتو، لكن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، علّق على هذا الطلب، قائلا إن الحلف يركز فقط حاليا على تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.

يذكر أن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك ساليفان، صرح في وقت سابق، بأن الوقت ليس مناسبا للمضي في عملية انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.

وبشأن اعتقال بوتين، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن محاولة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الخارج بقرار من المحكمة الجنائية الدولية سيصبح ( casus belli) سببا للحرب.

وأضاف: "لنتخيل، هذا الأمر الذي ندرك تماما أنه لن يحدث بتاتا، لكن لنتخيل مع ذلك، أنه قد وقع فعلا.



وصل رئيس دولة نووية فعليا إلى أراضي ألمانيا، على سبيل المثال، وتم اعتقاله هناك.



ما هذا؟ هذا طبعا يعتبر إعلان حرب على روسيا الاتحادية! وفي هذه الحالة، ستتوجه وتطير جميع وسائلنا المتوفرة مستهدفة البوندستاغ ومكتب المستشار الألماني، وغيرها".

بهذا الشكل علق مدفيديف على كلام وزير العدل الألماني ماركو بوشمان الذي قال إن سلطات ألمانيا ستكون ملزمة بالامتثال لقرار المحكمة الجنائية الدولية واعتقال الرئيس الروسي إذا وصل إلى أراضي ألمانيا، وتابع مدفيديف: "هل يفهم أن هذا سببا للحرب؟، أن هذا إعلان حرب، أم أن الوزير الألماني لم يتعلم في المدرسة بشكل جيد؟".

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