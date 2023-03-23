مداهمة كراج لتهريب المشتقات النفطية وإعتقال متهم وضبط عجلته في بغداد

2023/03/23 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الخميس، مداهمة كراج لتهريب المشتقات النفطية واعتقال متهم وضبط عجلته بعملية مشتركة في بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن" قوة مشتركة من الفوج الاول التابع للواء شرطة الطاقة الرابع ومفرزتي من جهاز الامن الوطني - مديرية أمن الصدر ومديرية الامن الاقتصادي وبالتنسيق مع استخبارات قيادة قوات الشرطة الاتحادية تمكنت بعملية نوعية من مداهمة كراج لتهريب المشتقات النفطية في جانب الرصافة من العاصمة بغداد".

واضاف البيان أنه" تم العثور على خزانات مختلفة السعات عدد (11) جميعها تحتوي على مشتقات نفطية مجهولة النوعية ما عدا ثلاث منها خالية، فضلا غن ماطورات سحب وتفريغ (روبن) وخراطيم بلاستيكية مختلفة الاحجام ومولد هيتر لتسخين المنتوج وضبط عجلة حوضية واعتقال سائقها".

وتابع "تم التحرز على جميع المضبوطات تمهيداً لمصادرتها واستكمال الاوراق التحقيقية وعرضها على القضاء المختص وفقاً لقانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

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