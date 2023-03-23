2023/03/23 | 09:50 - المصدر: وان نيوز
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. توجيهات عاجلة من الصدر الى المسؤول الاداري في الحنانة | اخبار التاسعة 2023/3/23) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 9vUpmPuOJ0A
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. توجيهات عاجلة من الصدر الى المسؤول الاداري في الحنانة | اخبار التاسعة 2023/3/23) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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