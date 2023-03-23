التخطيط  تتابع تنفيذ مشروع مجاري الديوانية الكبير ونسبة الانجاز تجاوزت 75%

2023/03/23 | 09:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تابعت وزارة التخطيط ، الخميس، ميدانيا تنفيذ مشروع مجاري الديوانية الكبير ، ولافتة الى ان المشروع يهدف الى توفير خدمة معالجة مياه الصرف الصحي والأمطار وتحويلها الى مياه صالحة للزراعة ،وان الطاقة التصميمية للمشروع تبلغ (100) متر مكعب يوميا، ونسبة الانجاز اكثر (75%).

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" انه " وفقا لرؤية الوزارة وتوجيهات وزير التخطيط محمد علي تميم بضرورة الإسراع بوتيرة العمل في تنفيذ المشاريع الستراتيجية والخدمات والبنى التحتية لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وليكون عام 2023 عام انجاز المشاريع" لافتة الى ان "فرق المتابعة الميدانية المتخصصة في الوزارة نفذت زيارة ميدانية الى مشروع مجاري الديوانية الكبير الذي يعد اكبر واحدث مشروع مجاري في المحافظة والذي يهدف الى توفير خدمة معالجة مياه الصرف الصحي والأمطار وتحويلها الى مياه صالحة للزراعة ويغطي معظم أحياء مركز محافظة الديوانية .

واضافت ان "المشروع ينفذ من قبل شركة الرافدين العامة وشركة اخرى وفق احدث التصاميم العالمية، وعلى ارض مساحتها (100) دونم في منطقة ال حمد وبطاقة تصميمية تبلغ (100) الف متر مكعب في اليوم، فيما بلغت بنسبة الانجاز الى اكثر من (75) بالمائة".

واشارت الى ان "من المشاكل والمعوقات التي تسببت بتأخير تقدم العمل في المشروع هي وجود تعارضات وتقاطعات مع عدد من الجسور والطرق السريعة وكذلك انابيب النفط والغاز وخطوط سكك الحديد ، والتي تؤخر مد انابيب الخطوط الناقلة ".

واوضحت ان "وزارة التخطيط وبالتنسيق مع الجهة المشرفة على المشروع والشركة المنفذة تعمل علىً ايجاد حلول بديلة لازالة التعارضات للحيلولة دون تأخر تنفيذ المشروع".

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