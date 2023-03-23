إرتفعت العقود الآجلة للنفط الخام خلال الدورة الآسيوية

2023/03/23 | 09:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

إرتفعت العقود الآجلة للنفط الخام، يوم الخميس، خلال الدورة الآسيوية .حسب بورصة نيويورك التجارية, تمت تجارة العقود الآجلة للنفط الخام في مايو على USD70.12 للبرميل وقت كتابة الخبر, ارتفع بنسبة 1.10%.لقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة إرتفاع USD70.45 للبرميل. النفط الخام قد يجد نقاط الدعم على USD64.12 والمقاومة على USD71.31.عقود مؤشر الدولار,الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، هبط بنسبة 0.22% للمتاجرة به على USD101.75.في الوقت نفسه على نايمكس, ارتفع سعر نفط برنت لشهر مايو بنسبة 0.90% لتتم المتاجرة به على USD76.00 للبرميل, بينما فرق النقاط (السبريد) بين عقود نفط برنت و النفط الخام يقف على USD5.88 للبرميل.

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