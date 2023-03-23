2023/03/23 | 09:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية, تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في ابريل على USD1,979.60 للأونصة وقت كتابة الخبر, ارتفع بنسبة 1.54%.لقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة إرتفاع USD1,980.10 للأونصة. الذهب قد يجد نقاط الدعم على USD1922.30 والمقاومة على USD2014.90.عقود مؤشر الدولار,الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، هبط بنسبة 0.20% للمتاجرة به على USD101.77.في الوقت نفسه على كومكس, هبط سعر الفضة لشهر مايو بنسبة 1.32% لتتم المتاجرة به على USD23.09 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مايو بنسبة 0.71% لتتم المتاجرة به على USD4.06 للرطل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع عقود الآجلة للذهب خلال الدورة الآسيوية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع عقود الآجلة للذهب خلال الدورة الآسيوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).