القبض على عصابة سطو مسلح في بابل نفذت جرائمها بالزي العسكري

2023/03/23 | 09:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت تخطط لاغتيال ضابط كبير.

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