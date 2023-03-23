برئاسة الشمري.. وفد امني يصل ذي قار

2023/03/23 | 10:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنوصل وفد أمني رفيع برئاسة وزير الداخلية، عبد الامير الشمري، اليوم الخميس، الى محافظة ذي قار.

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