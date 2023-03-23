2023/03/23 | 10:00 - المصدر: السومرية نيوز
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السومرية نيوز – أمنوصل وفد أمني رفيع برئاسة وزير الداخلية، عبد الامير الشمري، اليوم الخميس، الى محافظة ذي قار.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برئاسة الشمري.. وفد امني يصل ذي قار ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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