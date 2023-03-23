2023/03/23 | 10:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمقتل ثلاثة اشخاص إثر تجدد نزاع عشائري في ميسان.

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