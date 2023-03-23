رونالدو: الدوري السعودي سيكون الرابع أو الخامس على مستوى العالم

2023/03/23 | 10:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم

نادي النصر، بالقوة التنافسية في دوري

روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم.

وقال رونالدو، في تصريحات أبرزها

فابريزيو رومانو خبير انتقالات

اللاعبين، على حسابه على "تويت

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