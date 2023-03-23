التربية النيابية: رواتب المحاضرين مؤمنة ولن تتأثر بانتهاء عقدهم او عدم تجديده

2023/03/23 | 10:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة التربية النيابية، اليوم

الخميس، أن انتهاء تعاقد المحاضرين

المجانيين أو عدم تجديدها، لن يؤثر في

رواتبهم التي منحتها الجهات المعنية

لهم، رابطة تجديد عقودهم بإقرار موازنة

2023.





وقالت عضو ال

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