الإرهاب...لادين له...عبر التاريخ / 7

2023/03/23 | 10:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : عبود مزهر الكرخي

وفي جزئنا هذا لنقف عند حادثة مهمة

ومؤلمة وهي تمثل أول البذور المجرمة في

الإرهاب وهي حادثة استشهاد حمزة(ع)عم

النبي والحادثة معروفة للجميع وأن

وكانت هند بنت عتبة قد أعطت وحشي

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