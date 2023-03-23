البحرية الأميركية ترد على بيان الصين: طرد المدمرة ميليوس غير صحيح

2023/03/23 | 10:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت البحرية الأميركية، الخميس، إن بيان الجيش الصيني الذي ذكر فيه أنه أبعد مدمرة أميركية من بحر الصين الجنوبي غير صحيح.

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