2023/03/23 | 10:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصل وفد امني بر برئاسة وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الخميس، الى محافظة ذي قار.وذكر بيان لوزارة الداخلية، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “وفداً امنياً برئاسة وزير الداخلية عبد الامير الشمري، ونائب العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، ووكلاء وزير الداخلية وعدد من القادة الامنيين، وصل الى محافظة ذي قار”.واضاف […]

ظهرت المقالة برئاسة الشمري..



وفد امني كبير يصل الى محافظة ذي قار أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برئاسة الشمري.. وفد امني كبير يصل الى محافظة ذي قار) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برئاسة الشمري.. وفد امني كبير يصل الى محافظة ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).