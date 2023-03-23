2023/03/23 | 10:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت لجنة التربية النيابية بأنَّ انتهاء تعاقد المحاضرين المجانيين أو عدم تجديدها، لن يؤثر في رواتبهم التي منحتها الجهات المعنية لهم، رابطة تجديد عقودهم بإقرار موازنة 2023.وقالت عضو اللجنة زيتون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية النيابية تؤكد : رواتب المحاضرين مؤمّنة المركز الخبري الوطني.

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