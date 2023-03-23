"محطة أساسية" في رمضان.. رحلة بين أكشاك سوق القيصرية بالسعودية

2023/03/23 | 10:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجسّد الأجواء السّاحرة في سوق القيصرية بالمملكة العربية السعودية، وهو وجهة مهمّة في شهر رمضان، ويحتضن العديد من الجواهر الخفية التس التقطتها عدسة المصور المصور السعودي، ناصر علي الناصر.

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