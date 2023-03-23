صحف أمريكية تنتقد غزو العراق وتكشف

2023/03/23 | 10:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم الإعلام الأمريكي الذي وقف إلى

جانب إدارة جورج بوش عندما شن حربا على

العراق، الإدارة الأمريكية بسبب الحرب

التي جرت قبل 20 عاما بسبب ادعاءات مضللة

بامتلاك العراق سلاحا نوويا.

بالتزامن مع مرور عقد

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