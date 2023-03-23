مع حلول رمضان.. بابل تٌقلص ساعات الدوام الرسمي (وثيقة)

2023/03/23 | 10:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

أعلن محافظ بابل وسام اصلان سعود الجبوري، اليوم الخميس، تقليص الدوام الرسمي ساعة واحدة بسبب خلال شهر رمضان.

وبحسب وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، فإنه تقرر "تقليص الدوام الرسمي ساعة واحدة خلال شهر رمضان، ليكون الدوام الساعة 9 صباحا بدلا من 8 صباحا".

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