أردوغان يعلن وضع حجر الأساس لمنازل متضرري الزلزال

2023/03/23 | 10:52 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أن حكومته ستضع اليوم حجر الأساس للمنازل المزمع بناؤها لمتضرري الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد في 6 فبراير الماضي.

وقال أردوغان في مقابلة تلفزيونية، إنه "لم يبق أي من المواطنين الأتراك عاجزا لا في منطقة الزلزال ولا خارجها"، مشددا على أن "الزلزال سيبقى على رأس أجندة الحكومة واهتمامها الوحيد هو تضميد الجراح".

وأعلن الرئيس التركي "مناقصة لبناء 46 ألفا و327 منزلا بالمدن والقرى في إطار جهود بناء منازل دائمة بمنطقة الزلزال".

واضاف: "سنضع (الخميس) حجر الأساس، ونرجو من الله التوفيق لإنهاء المنازل الدائمة في غضون عام كما وعدنا".

وفيما يخص اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود، أشار أردوغان إلى أنه يعتزم إجراء اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في غضون يومين أو ثلاثة، مشددا على أن تركيا لن تكون طرفا في أي حرب بسهولة، وستظل دائما إلى جانب السلام والمدافع عنه.

المصدر: الأناضول

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