2023/03/23 | 10:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، المباشرة بـ"تجربة" عملية الدفع الالكتروني POS في عدد من محطات تعبئة الوقود في العاصمة بغداد.

وذكر المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "شركة توزيع المنتجات النفطية وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي وشركات خدمات تحصيل عمليات الدفع الالكتروني قد باشرت اليوم بتجربة الدفع الالكتروني في محطة الحرية ببغداد، تمهيداً للتطبيق العملي ولتعميم التجربة في بغداد والمحافظات اعتباراً من مطلع شهر أيار المقبل".

وأشار جهاد، بحسب البيان إلى "اهمية اعتماد هذه التجربة الحضارية، في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني، عبر تطبيقات خدمة تحصيل مستحقات الوقود الكترونيا، مما يخفف العبء على المواطن ومحطات تعبئة الوقود في آن واحد، فضلا عن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وحماية للمال العام، بالإضافة الى التحول من نظام الدفع الورقي الى الالكتروني".

وكان وزير النفط حيان عبد الغني قد وجه شركة توزيع المنتجات النفطية بالإسراع في تطبيق واعتماد نظام الدفع الالكتروني، انسجاماً مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة النفط تباشر بتجربة الدفع الالكتروني في محطات تعبئة الوقود) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة النفط تباشر بتجربة الدفع الالكتروني في محطات تعبئة الوقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).