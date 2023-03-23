ضبط 3 شاحنات مخالفة في جمرك المنطقة الوسطى

2023/03/23 | 10:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الخميس، ضبط 3 شاحنات مخالفة.

وذكرت الهيئة، في بيان أن “قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الوسطى تمكن من ضبط ( 3 ) شاحنات مخالفة تحمل (انابيب ومواسير من الالمنيوم وبلاستك شبابيك و رول بلاستك ومواد متنوعة)، مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة”.

وأشارت إلى، أن “عملية الضبط تمت بالتعاون مع شرطة الكمارك وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها”.

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