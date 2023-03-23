 النفط تباشر بتجربة الدفع الالكتروني في محطات تعبئة الوقود

2023/03/23 | 10:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلنت وزارة النفط ،الخميس، ان شركة توزيع المنتجات النفطية باشرت بتجربة عملية الدفع الالكتروني (POS) في عدد من محطات تعبئةالوقود في بغداد.

وقال المتحدث بإسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" ،ان "شركة توزيع المنتجات النفطية وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي وشركات خدمات تحصيل عمليات الدفع الالكتروني قد باشرت اليوم بتجربة الدفع الالكتروني في محطة الحرية ببغداد ، تمهيداً للتطبيق العملي ولتعميم التجربة في بغداد والمحافظات اعتباراً من من مطلع أيار المقبل ".

واشار الى "اهمية اعتماد هذه التجربة الحضارية ، في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني ، عبر تطبيقات خدمة تحصيل مستحقات الوقود الكترونيا" لافتا الى انها " تخفف العبء على المواطن ومحطات تعبئة الوقود في آن واحد ، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وحماية للمال العام ، فضلاً عن التحول من نظام الدفع الورقي الى الالكتروني ".

وفي سياق متصل وجة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني شركة توزيع المنتجات النفطية بالاسراع في تطبيق واعتماد نظام الدفع الالكتروني ، انسجاماً مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء وحضر التجربة في محطة الحرية كل من وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع ليث الشاهر ومدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب وعدد من المسؤولين في البنك المركزي والشركات المتخصصة .

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