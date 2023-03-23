2023/03/23 | 10:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلن مصرف الرافدين،الخميس، ان وضع الية بخصوص براءة الذمة للموظف المحال على التقاعد .

وذكر المصرف في بيان تاقته "الاقتصاد نيوز" ،ان "المصرف اوعز بعدم منح الموظف المستلف براءة ذمة في حالة احالته على التقاعد الا بعدما يتم تسديد المتبقي من السلفة الالكترونية من مكافاة نهاية الخدمة ومتراكم الاجازات بعد تقديم تعهد خطي يصادق عليه من المصرف بالالتزام بالتسديد حال انجاز المعاملة التقاعدية".

واضاف انه "في حال عدم استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة يتم تحويل استقطاع السلفة الالكترونية على الراتب التقاعدي".

ولفت الى انه "في حال تحويل مبلغ السلفة على الراتب التقاعدي فان فترة انجاز المعاملة التقاعدية للمتقاعد لا تعتبر فترة تلكؤ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يضع الية بخصوص براءة الذمة للموظف المحال على التقاعد) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يضع الية بخصوص براءة الذمة للموظف المحال على التقاعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).