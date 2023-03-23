2023/03/23 | 10:59 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اختيارها كأسعد دولة في العالم..فنلندا تقدم عطلات مجانية لتعليم السعادة! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/23 | 10:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد اختيارها كأسعد دولة في العالم..فنلندا تقدم عطلات مجانية لتعليم السعادة!) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد اختيارها كأسعد دولة في العالم..فنلندا تقدم عطلات مجانية لتعليم السعادة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).