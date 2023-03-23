2023/03/23 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية، اليوم الخميس، ارتفاعا الى أكثر من 261 مليون دولار.

وبحسب جدول نافذة بيع العملة، وتابعته (بغداد اليوم)، باع المركزي خلال مزاده اليوم 261,660,573 مليون دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.





وذهبت معظم المبيعات من الدولار لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 198,860,573 مليون دولار، فيما ذهبت البقية البالغة 62,800,000 على شكل مبيعات نقدية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع مبيعات البنك المركزي لأكثر من 261 مليون دولار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع مبيعات البنك المركزي لأكثر من 261 مليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).