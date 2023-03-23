2023/03/23 | 11:58 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان – 964 اعتقلت مكافحة الاجرام في ميسان، الخميس، متهماً بسرقة 40 هاتفاً محمولاً وعدد من بطاقات “كي كارد”.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت شبكة 964 نسخة منه: مكافحة الإجرام تلقي القبض على متهم بسرقة (40) هاتفا وعدد من بطاقات الكي كارد في محافظة ميسان.ألقت مفارز مكافحة إجرام ميسان/ شعبة مكافحة إجرام الميمونة القبض […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة الإجرام تلقي القبض على متهم بسرقة 40 هاتفاً محمولاً في ميسان) نشر أولاً على موقع (964) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة الإجرام تلقي القبض على متهم بسرقة 40 هاتفاً محمولاً في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (964).