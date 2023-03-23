وزير الداخلية يدعو عشائر ذي قار إلى الاحتكام للقضاء لفض النزاعات

2023/03/23 | 11:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعا وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، عشائر ذي قار إلى الاحتكام للقضاء لفض النزاعات ، فيما أكد ان الوضع الجنائي في المحافظة آمن ومستقر.وقال الشمري في مؤتمر صحفي […]

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