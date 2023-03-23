ميسان.. اعتقال متهم بسرقة 40 هاتفا وعددا من بطاقات الكي كارد

2023/03/23 | 12:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امناعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على متهم بسرقة (40) هاتفا وعددا من بطاقات الكي كارد في محافظة ميسان.

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