مكونة من 3 أشخاص.. الاطاحة بعصابة تتاجر بالمخدرات في الأنبار

2023/03/23 | 12:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات مكونة من ثلاثة أشخاص في محافظة الأنبار.

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