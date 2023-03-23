كيف تمهد خطة موازنة العراق الثلاثية الطريق لمستقبل اقتصادي وسياسي أكثر استقرارا

2023/03/23 | 12:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الباحثة شذى خليل* أقر مجلس الوزراء العراقي بقيادة رئيسه محمد شياع السوداني ، الأسبوع الماضي مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لمدة ثلاث سنوات، ليكون السوداني أول رئيس وزراء يطرح هكذا مشروع منذ الاحتلال الأمريكي للعراق ولغاية الآن.زاد الجدل … Readmore

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