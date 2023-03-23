القضاء العراقي يصدر مذكرة قبض بحق جواد الابراهيمي بتهمة اثارة النعرات الطائفية

2023/03/23 | 12:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية العراقية إتخاذ إجراءات قانونية بحق المدعو “جواد حسن حرجان” الملقب بـ “الشيخ جواد الابراهيمي”، على خلفية مقطع فيديوي تضمن “اساءة واضحة وحمل مضامين تدعو الى التفرقة”.وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، سعد معن، في … Readmore

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