2023/03/23 | 12:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0xPye58G-YI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اقبال العوائل الكربلائية على بحيرة الرزازة بايام العطل والاعياد رغم افتقارها للخدمات) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اقبال العوائل الكربلائية على بحيرة الرزازة بايام العطل والاعياد رغم افتقارها للخدمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).