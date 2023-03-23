المسلماوي: ندعم السوداني في تثبيت الوزراء الناجحين وتبديل غير الكفوئين

2023/03/23 | 12:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، اليوم الخميس، دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في تثبيت الوزراء الناجحين وتبديل غير الكفوئين.وقال المسلماوي في حديث لوكالة ايرث نيوز انه “بعد مرور فترة طويلة على حكومة السوداني يمكن الان تقييم الوزراء وقدرتهم على تطوير الوزارات المعنية وبالتالي من الممكن ان يكون هناك […]

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