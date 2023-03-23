هل ستُطرح جولة أخرى من المعززات ثنائية التكافؤ ضد

2023/03/23 | 12:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدرس المسؤولون الأمريكيون ما إذا كانوا سيعرضون على الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بفيروس "كوفيد-19" الشديد فرصة الحصول على معزز ثنائي التكافؤ آخر، وفقًا لمصدر مطلع على المناقشات الجارية.

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