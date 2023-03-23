اعتقال ثلاثة مسافرين بحوزتهم

2023/03/23 | 12:39 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمناعلنت قيادة حرس الحدود، اليوم الخميس، القبض على ثلاثة مسافرين بحوزتهم (4,5) كغم من مادة الكريستال المخدرة في محافظة البصرة.

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