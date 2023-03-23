زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب ولاية مرعش التركية

2023/03/23 | 12:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر يضرب ولاية مرعش التركية.





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