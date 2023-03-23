غاز البصرة تكشف عن خططها المستقبلية: سنوقف 91% من الغاز المحترق

2023/03/23 | 12:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت شركة غاز البصرة عن مضيها بخطة تمتد إلى 2027 تقضي باستثمار 91 % من الغاز الذي يحترق حاليا، مؤكدة أن أغلب شعلات النار التي تغطي مناطق انتاج النفط في طريقها للانطفاء.

وقال معاون مدير عام الشركة مرفأ الاسدي لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك خطة طموحة لاستثمار الغاز فهناك مشاريع ستراتيجية تقوم بها وزارة النفط مع باقي الشركاء وبتالي سينحسر حرق الغاز بالهواء"، مبينا ان "مايهمنا حاليا هو المضي بتنفيذ الخطة وعدم أحداث اي تلكأ بالتنفيذ".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن بوقت سابق ان اهم اولويات حكومته هو استثمار الغاز واستغلاله بتشغيل المحطات الكهربائية فضلا عن انهاء التلوث.

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