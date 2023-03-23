بعد بابل وكركوك.. صلاح الدين تقلص الدوام الرسمي في رمضان (وثيقة)

2023/03/23 | 12:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قررت الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين، تقليص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك.

وذكرت وثيقة صادرة من مكتب المحافظ بتاريخ 22 من الشهر الحالي وحصلت عليها (بغداد اليوم)، "تقرر تقليص الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك لمدة ساعة واحدة من فترة نهاية الدوام الرسمي".

وكانت محافظتا بابل وكركوك قد اعلنتا في وقت سابق تقليص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك.

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