النقل تباشر باكساء احد الشوارع المهمة في موانئ أم قصر

2023/03/23 | 12:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلنت وزارة النقل، الخميس، ان الشركة العامة لموانئ العراق أحدى تشكيلات وزارة النقل باشرت باكساء احد أهم الطرق في موانئ أم قصر، لافتة الى ان طوله يبلغ (2650) متر، ويتكون من اتجاهين ذهاب واياب بعرض (16) متر.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" ،أن " الشركة العامة لموانئ العراق أحدى تشكيلات وزارة النقل باشرت باكساء احد أهم الطرق في موانئ أم قصر، وذلك ضمن المشاريع الخاصة بتطوير البنى التحتية اذ سيسهم في تسهيل عملية الدخول والخروج الى المينائين".

وقال مدير الشركة فرحان الفرطوسي ،إنه " تمت المباشرة بعمليات اكساء الطريق رقم (1) الذي يصل من البوابة الرئيسية (1,2,3) وصولا إلى تقاطع السكة الحديد في موانئ أم قصر ،مبينا ،يبلغ طوله (2650) متر، ويتكون من اتجاهين ذهاب واياب بعرض (16) متر".

وأضاف أن "الطريق مزود باعمدة الانارة، واشارات مرورية بالاضافة الى التخطيط الخاص بحركة السيارات، وقد نفذ بطريقة كونكريت مسلح بسمك (25) سم بالاتجاهين، ليتم بعدها عملية الاكساء بطبقة من الاسفلت بسمك (5) سم، للحفاظ على متانة الاسفلت، وثباتيته، من أجل تحمل الاحمال الكبيرة".

واشار الى ان "الطريق الذي ينفذ عند المدخل (27)، يعد واجهة من واجهات الموانئ العراقية بحلتها الجديدة بعد خطة الاعمار والتطوير التي اطلقناها خلال الفترة الماضية".

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